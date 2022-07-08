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6 июля 15:09
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30 июня 13:54
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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 8-10 июля
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

8 июля в Зеленом театре ЦПКиО состоится семейный праздник, посвященный Всероссийскому дню любви, семьи и верности. Тему праздника cемьи, любви и верности 9 июля продолжит фестиваль «Самое главное». Также все желающие смогут принять участие в проекте «Давайте потанцуем» — социальные танцы для всех желающих. В государственном музее-заповеднике Сергея Есенина 9 июля в рамках проекта «Музыкальное лето в Константиново» выступит ансамбль Тульской областной филармонии «Услада». Жаркие выходные можно завершить походом в ЦПКиО, где 10 июля в рамках проекта «Воскресный вечер в парке» пройдет концерт «В настроении лета».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».