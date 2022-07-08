Елена Сорокина заняла первое место в медиарейтинге ЦФО

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ.

В июне глава администрации Рязани Елена Сорокина заняла первое место в медиарейтинге глав ЦФО. Рейтинг составила компания «Медиалогия».Председатель городской думы Татьяна Панфилова заняла 12 строчку в списке, опустившись на пять позиций по сравнению с прошлым месяцем. В лидерах рейтинга также оказались глава Тулы Дмитрий Миляев (вторая позиция) и глава Воронежа Вадим Кстенин (третья позиция).Отметим, рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания."Медиалогия" — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 50 тысяч СМИ.