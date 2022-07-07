Жители Скопинского района попросили Павла Малкова не закрывать детсад

Крыша детского учреждения пострадала от осколков во время взрывов на соседней военной базе в октябре 2020 года.

Родители из поселка Желтухинский Скопинского района записали видеообращение к временно исполняющему обязанности губернатора Павлу Малкову. Они просят не закрывать детский сад «Семицветик».

Крыша детского учреждения пострадала от осколков во время взрывов на соседней военной базе в октябре 2020 года. Проведенный ремонт не помог.

«Работу детсада приостановили в связи с тем, что стала сильно протекать крыша с 1 февраля, — пожаловались желтухинцы. — Обещали решить этот вопрос в течение двух месяцев. Решали полгода, но приняли решение о закрытии сада».

Родители сообщили, что не могут водить детей в другой сад, за несколько километров, в военном городке Мало-Шелемишево.

«Туда надо проезжать через КПП и через проверки. Обещали организовать подвоз, но подвоз не организован», — объяснили жители поселка.

Отметим, поселок Желтухинский расположен в 16 км от районного центра Скопина на автомагистрали Р-22 «Каспий», в нем живет около 1300 человек.