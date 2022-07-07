Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
30°
Птн, 08
26°
Сбт, 09
28°
ЦБ USD 63.14 0.23 08/07
ЦБ EUR 64.13 -0.2 08/07
Нал. USD 67.5 / 73.95 07/07 17:03
Нал. EUR 71 / 74.9 07/07 18:30
Новости
Публикации
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
Вчера 15:09
3 176
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани пять официальных пляжей, на которых разрешено...
30 июня 13:54
7 981
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
16 133
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
8 043
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Жители Скопинского района попросили Павла Малкова не закрывать детсад
Крыша детского учреждения пострадала от осколков во время взрывов на соседней военной базе в октябре 2020 года.

Родители из поселка Желтухинский Скопинского района записали видеообращение к временно исполняющему обязанности губернатора Павлу Малкову. Они просят не закрывать детский сад «Семицветик».

Крыша детского учреждения пострадала от осколков во время взрывов на соседней военной базе в октябре 2020 года. Проведенный ремонт не помог.

«Работу детсада приостановили в связи с тем, что стала сильно протекать крыша с 1 февраля, — пожаловались желтухинцы. — Обещали решить этот вопрос в течение двух месяцев. Решали полгода, но приняли решение о закрытии сада».

Родители сообщили, что не могут водить детей в другой сад, за несколько километров, в военном городке Мало-Шелемишево.

«Туда надо проезжать через КПП и через проверки. Обещали организовать подвоз, но подвоз не организован», — объяснили жители поселка.

Отметим, поселок Желтухинский расположен в 16 км от районного центра Скопина на автомагистрали Р-22 «Каспий», в нем живет около 1300 человек.