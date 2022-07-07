Жители села Большое Жоково Рыбновского района пожаловались, что у них нет воды вторую неделю

Жильцы обращались в местный водоканал.

Жители села Большое Жоково Рыбновского района две недели сидят без холодной воды. Об этом сообщила местная жительница Юлия Акулинина в соцсетях. Корреспондент РЗН. инфо связался с ней."Вода идет тонкой струйкой только на первом этаже многоквартирного дома. Я живу на третьем, и ко мне она не поднимается совсем. Сегодня, например, проснулась в четыре утра, чтобы набрать воды, хотя бы для технических нужд, но не получилось. Обращались наши жители к врио губернатора и в водоканал Рыбновского района. Со стороны Малкова тишина, а рабочие из водоканала приезжают, что-то делают, но ситуация не меняется. Жители на грани нервного срыва: ни помыться, ни постирать. Люди в космос летают, а в нашей деревне не могут решить проблему с водоснабжением", — поделилась Юлия. Наш корреспондент связался с главным инженером рыбновского водоканала. Сотрудник рассказал, что работы проводятся до сих пор."У меня сейчас работают там две бригады. Они ищут утечку. Не раз уже меняли насосы, смотрели все по плану. Мои рабочие практически не выезжают оттуда, сегодня вернулись в 1:30. Обе бригады работают до победного и не уедут, пока не будет воды", — отметил главный инженер.

Ранее на отсутствие воды пожаловались жители Рязанского района.