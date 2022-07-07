Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
29°
Птн, 08
27°
Сбт, 09
28°
ЦБ USD 62.91 4.4 07/07
ЦБ EUR 64.33 4.17 07/07
Нал. USD 69.11 / 74.94 07/07 14:54
Нал. EUR 72.6 / 75.9 07/07 14:54
Новости
Публикации
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
Вчера 15:09
2 284
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани пять официальных пляжей, на которых разрешено...
30 июня 13:54
7 743
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
15 884
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
7 848
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Жители села Большое Жоково Рыбновского района пожаловались, что у них нет воды вторую неделю
Жильцы обращались в местный водоканал.

Жители села Большое Жоково Рыбновского района две недели сидят без холодной воды. Об этом сообщила местная жительница Юлия Акулинина в соцсетях. Корреспондент РЗН. инфо связался с ней."Вода идет тонкой струйкой только на первом этаже многоквартирного дома. Я живу на третьем, и ко мне она не поднимается совсем. Сегодня, например, проснулась в четыре утра, чтобы набрать воды, хотя бы для технических нужд, но не получилось. Обращались наши жители к врио губернатора и в водоканал Рыбновского района. Со стороны Малкова тишина, а рабочие из водоканала приезжают, что-то делают, но ситуация не меняется. Жители на грани нервного срыва: ни помыться, ни постирать. Люди в космос летают, а в нашей деревне не могут решить проблему с водоснабжением", — поделилась Юлия. Наш корреспондент связался с главным инженером рыбновского водоканала. Сотрудник рассказал, что работы проводятся до сих пор."У меня сейчас работают там две бригады. Они ищут утечку. Не раз уже меняли насосы, смотрели все по плану. Мои рабочие практически не выезжают оттуда, сегодня вернулись в 1:30. Обе бригады работают до победного и не уедут, пока не будет воды", — отметил главный инженер.

Ранее на отсутствие воды пожаловались жители Рязанского района.