Жители рязанского села пожаловались на отсутствие холодной воды

Речь идет о селе Екимовка Рязанского района.

В рязанском селе неделю нет холодной воды. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили пользователи в соцсетях.

Речь идет о селе Екимовка Рязанского района. Местные жители рассказали, что холодной воды нет уже неделю, так как не работают водокачки.

«Помогите пожалуйста! В селе Екимовка Рязанского района уже неделю нет холодной воды. Лето, жара, маленькие дети, пенсионеры, инвалиды. Водокачки две, обе не работают», — написала рязанка.