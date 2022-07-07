Жители рязанского села пожаловались на отсутствие холодной воды
Речь идет о селе Екимовка Рязанского района.
В рязанском селе неделю нет холодной воды. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили пользователи в соцсетях.
Речь идет о селе Екимовка Рязанского района. Местные жители рассказали, что холодной воды нет уже неделю, так как не работают водокачки.
«Помогите пожалуйста! В селе Екимовка Рязанского района уже неделю нет холодной воды. Лето, жара, маленькие дети, пенсионеры, инвалиды. Водокачки две, обе не работают», — написала рязанка.