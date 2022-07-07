В Ряжске пьяный мужчина набросился с ножом на бывшую супругу

Дебошира успокоил наряд полиции.

В Ряжске пьяный мужчина набросился с ножом на бывшую супругу. Подробности в четверг, 7 июля, привело ИД «Пресса».

Инцидент случился в воскресенье, 3 июля. Бывшие супруги находились вместе в частном доме. 38-летний мужчина выпивал и в какой-то момент начал вести себя агрессивно: схватил нож, начал угрожать и кидаться на бывшую жену. 42-летняя женщина вызвала полицию.

Наряд полиции утихомирил дебошира. В отношении него завели уголовное дело. Ему грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.