В Рязанской области пропала 62-летняя Татьяна Тишкина
Женщина нуждается в медицинской помощи.
В Рязанской области пропала 62-летняя Татьяна Тишкина. Ориентировку на поиск в четверг, 7 июля, опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера».
Женщина пропала 3 июля, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Татьяна Тишкина имеет плотное телосложение, седые длинные волосы и серые глаза.
С собой у нее были ходунки бордового цвета.
Женщина нуждается в медицинской помощи.
Если вы располагаете информацией о пропавшей, просьба сообщить по телефонам