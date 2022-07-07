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В Рязанской области пропала 62-летняя Татьяна Тишкина
Женщина нуждается в медицинской помощи.

В Рязанской области пропала 62-летняя Татьяна Тишкина. Ориентировку на поиск в четверг, 7 июля, опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера».

Женщина пропала 3 июля, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Татьяна Тишкина имеет плотное телосложение, седые длинные волосы и серые глаза.

С собой у нее были ходунки бордового цвета.

Женщина нуждается в медицинской помощи.

Если вы располагаете информацией о пропавшей, просьба сообщить по телефонам +7 (920) 980-21-71 или 112.