В Рязанской области пропала 62-летняя Татьяна Тишкина

Женщина нуждается в медицинской помощи.

В Рязанской области пропала 62-летняя Татьяна Тишкина. Ориентировку на поиск в четверг, 7 июля, опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера».

Женщина пропала 3 июля, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Татьяна Тишкина имеет плотное телосложение, седые длинные волосы и серые глаза.

С собой у нее были ходунки бордового цвета.

Женщина нуждается в медицинской помощи.