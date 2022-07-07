В Рязанской области экс-руководителя сотовой компании осудили за присвоение имущества

Обвиняемый украл в компании смартфон.

В Рязанской области вынесли приговор экс-руководителю телекоммуникационной компании, обвиняемого в присвоении имущества. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В мае 2021 года обвиняемый, являясь руководителем офиса продаж, присвоил себе смартфон, принадлежащий компании и выставленный на продажу.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 160 УК РФ.

Приговор назначил ему семь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода.