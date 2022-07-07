В Рязани задержали женщину, скрывавшуюся от суда

41-летнюю рязанку разыскивали за хищение.

В Рязани задержали женщину, которая скрывалась от суда. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Вечером во время патрулирования полицейские заметили женщину с «признаками беспокойства».

«Было заметно, что, увидев полицейских, она попыталась скрыться во дворе дома», — отмечается в сообщении.

Ее остановили и выяснили, что 41-летнюю рязанку разыскивают за хищение (статья 158 УК РФ). Женщина скрывалась от суда и была объявлена в федеральный розыск. Злоумышленницу доставили в отдел полиции для передачи инициаторам розыска.