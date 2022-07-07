В Рязани задержали мужчину, хранившего наркотики

На место вызвали кинолога со служебной собакой.

В Рязани патрульные полицейские задержали мужчину, который хранил наркотики. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчину заметили на улице Каширина. Полицейским показалось, что он пьян.

23-летнего рязанца остановили. Он не смог ответить на вопросы правоохранителей и не пояснил цель поздней прогулки.

На место вызвали кинолога со служебной собакой. Она подала знак, что у мужчины есть при себе наркотики. У рязанца нашли пакетик с порошкообразным веществом.

Эксперты-криминалисты установили, что в пакетике 1,27 грамма синтетического наркотика.

Злоумышленника задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой грозит до десяти лет лишения свободы.