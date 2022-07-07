В Рязани пять жилых комплексов получили усиление 4G от МТС

Связь улучшилась на территории ЖК «Премьер» и «Полетаев», также скорость мобильного интернета за счет проведенных работ выросла для жильцов новых ЖК «Звездный», «Изумрудный» и «Горожанин».

МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом дома пяти новых жилых комплексов Железнодорожного района Рязани. Об этом в четверг, 7 июля, сообщила пресс-служба компании.

Связь улучшилась на территории ЖК «Премьер» и «Полетаев», также скорость мобильного интернета за счет проведенных работ выросла для жильцов новых ЖК «Звездный», «Изумрудный» и «Горожанин». В результате проведенных работ жители более чем тысячи квартир могут пользоваться мобильным интернетом МТС на скорости до 40 Мбит/с.

«Железнодорожный район — территория масштабной активной застройки. После установки дополнительного оборудования сеть МТС на улице Татарской обладает двукратным запасом мощности и не боится перегрузок даже в часы пик. С высокоскоростным мобильным интернетом жильцы новостроек получают возможность подключить сервисы „умного дома“ — контролировать микроклимат, отопление и подогрев полов, освещенность, управлять дистанционно работой бытовой техники», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

В 2022 году МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом новые жилые комплексы «Метропарк» и «Еврокласс», исторический центр и пригороды Рязани, турбазы и поселки Рязанского района, исторический центр Касимова, села в Скопинском и Чучковском районах. На сегодняшний день связь МТС доступна 95 процентам населения Рязанской области.