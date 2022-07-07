В Рязани простились с Русланом Усмановым, погибшим на Донбассе
Соболезнования семье погибшего выразил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.
В четверг, в Рязани простились с лейтенантом Русланом Усмановым, командиром группы специального назначения в/ч 55433, погибшим на Донбассе.
На церемонии прощания присутствовали власти, представители рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.
Соболезнования семье погибшего выразил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.