В Рязани на улице Циолковского сбили женщину

Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

В Рязани на улице Циолковского сбили женщину. Об этом в четверг, 7 июля, РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе.

«Документов у нее с собой не было, женщина пожилая. За рулем машины с тамбовскими номерами находилась тоже женщина. Пострадавшую в тяжелом состоянии без сознания доставили в ОКБ», — рассказали очевидцы.

Судя по кадрам, пенсионерку сбила Lada Largus.

Также очевидец заявил, что женщина за рулем спешила на продажу клубники.

В полиции рассказали подробности ДТП.