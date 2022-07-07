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В Рязани на улице Циолковского сбили женщину
Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

В Рязани на улице Циолковского сбили женщину. Об этом в четверг, 7 июля, РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе.

«Документов у нее с собой не было, женщина пожилая. За рулем машины с тамбовскими номерами находилась тоже женщина. Пострадавшую в тяжелом состоянии без сознания доставили в ОКБ», — рассказали очевидцы.

Судя по кадрам, пенсионерку сбила Lada Largus.

Также очевидец заявил, что женщина за рулем спешила на продажу клубники.

В полиции рассказали подробности ДТП.