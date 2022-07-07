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В Рязани 56-летняя женщина украла у сына полтора миллиона рублей
Инцидент произошел еще в феврале 2017 года.

В Рязани вынесли приговор женщине, которая украла у сына полтора миллиона рублей. Подробности в четверг, 7 июля, привела пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел еще в феврале 2017 года. У 56-летней женщины девять детей. Она лишена прав в отношении своего сына, который является инвалидом детства и ранее воспитывался в доме-интернате. Женщина знала, что у него есть деньги в размере полутора тысяч рублей, которые ему начислялись по инвалидности, и которыми он не мог воспользоваться до 18 лет.

Она сообщила ложные сведения о том, что она имеет доступ в закрытый для граждан банк «БУТО» под предлогом открытия счета для своего сына. Она заявила, что переведет туда деньги, чтобы сын получал проценты. Потерпевший не знал о преступном замысле матери, снял со своего счета деньги и перевел ей. Женщина с деньгами скрылась и потратила их по своему усмотрению.

Рассмотрение уголовного дела затянулось почти на два года, так как подсудимая и ее адвокат постоянно меняли показания. Тем не менее в феврале 2022 ггода было окончено судебное следствие по делу, после чего рязанка попыталась скрыться и была объявлена в федеральный розыск. В июне ее задержали.

Дело о мошенничестве рассмотрели в Железнодорожном районном суде. Рязанке назначили 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд с нее взыскал полтора миллиона в пользу потерпевшего.