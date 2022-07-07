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В Рязани 100-летний юбилей отметил ветеран Сергей Кутузов
В военные годы он был на фронте в Подмосковье и в Белоруссии.

В Рязани 100-летний юбилей отметил ветеран Сергей Кутузов. Об этом в четверг, 7 июля, сообщила мэр города Елена Сорокина на личной странице во «Вконтакте».

Сергей Кутузов родился в Скопинском районе. В начале Великой Отечественной войны попал на трудовой фронт в Подмосковье, а декабре 1941 года его призвали на войну связистом на Белорусский фронт. Встретил Победу в Прибалтике в городе Каунас, а после войны Сергей Кутузов работа в экономической сфере, трудился начальником в рязанском городском управлении Госбанка.

У ветерана двое детей — дочки, трое внуков и правнуков.

После войны его наградили Орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и другими наградами.