В Рязани 100-летний юбилей отметил ветеран Сергей Кутузов. Об этом в четверг, 7 июля,
Сергей Кутузов родился в Скопинском районе. В начале Великой Отечественной войны попал на трудовой фронт в Подмосковье, а декабре 1941 года его призвали на войну связистом на Белорусский фронт. Встретил Победу в Прибалтике в городе Каунас, а после войны Сергей Кутузов работа в экономической сфере, трудился начальником в рязанском городском управлении Госбанка.
У ветерана двое детей — дочки, трое внуков и правнуков.
После войны его наградили Орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и другими наградами.