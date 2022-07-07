В Ростовской области выявили случаи заболевания лихорадкой Ку

Болезнь протекает с поражением легких, часто наличием атипичной пневмонии, гепатита или эндокардита.

В Ростовской области в этом году выявили 19 случаев заболевания коксиеллезом (лихорадка Ку). Об этом передает РИА Новости .

Отмечается, что переносчиком заболевания являются клещи и животные, зарегистрированные в текущем году на территории Ростовской области.

Болезнь протекает с поражением легких, часто наличием атипичной пневмонии, гепатита или эндокардита. Она имеет склонность к затяжному течению.

По словам руководителя отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Светланы Ненадской, в природе заболевание распространяют иксодовые и аргасовые клещи, дикие мелкие млекопитающие. Среди сельскохозяйственных животных основными носителями являются мелкий и крупный рогатый скот.

Специалист добавила, что летальных случаев не зарегистрировали. Всплеск заболеваемости изучают специалисты.

По ее словам, помимо лихорадки Ку в регионе также выявили 17 случаев крымской геморрагической лихорадки, четыре случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай заболевания туляремией.