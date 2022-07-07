В России появился препарат «Золгенсма» для лечения СМА

«Золгенсма» — самый дорогой в мире препарат для лечения спинальной мышечной атрофии. Его выпускает швейцарская компания Novartis и оценивают одну дозу препарата более чем в два миллиона долларов.

В России появился препарат «Золгенсма» для лечения СМА. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили РИА Новости со ссылкой на оператора системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий.

«Золгенсма» — самый дорогой в мире препарат для лечения спинальной мышечной атрофии. Его выпускает швейцарская компания Novartis и оценивают одну дозу препарата более чем в два миллиона долларов.

Чтобы вылечить ребенка — достаточно одного укола этого препарата.

Теперь «Золгенсма» официально появилась в России. Первые упаковки уже получили маркировку и поступили в гражданский оборот.

«Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей», — говорится в сообщении.