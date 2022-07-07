В России актуализировали понятие «температурная аномалия»

Например, теперь для столицы норма для июля повысилась на полтора градуса.

В России актуализировали понятие «температурная аномалия». Об этом в четверг, 7 июля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, в России ввели новые климатические нормы. Понятие «температурная аномалия» — несоответствие показателей средним многолетним значениям, — изменили по анализу данных за последние 30 лет. Теперь нормальной погодой считается та, которая аналогичная предшествующим периодам.

Вильфанд добавил, что для каждого региона «норма» своя. Например, для столицы нормальная температура для июля повысилась на полтора градуса, что, по меркам синоптика, очень много.