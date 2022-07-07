В Путятинском районе мужчина устроил ДТП и скрылся

Жители села Поляки вызвали экстренные службы на место. К приезду мужчина скрылся с места ДТП.

В Путятинском районе мужчина врезался в дерево и скрылся с места ДТП. Об этом пишет ИД « Пресса ».

ДТП произошло вечером 6 июля на 91-м километре дороги «Ряжск-Касимов» в селе Поляки.

По предварительной информации, водитель Hyundai Porter ехал со стороны Касимова в сторону Ряжска. Мужчина не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Жители села Поляки вызвали экстренные службы на место. К приезду мужчина скрылся с места ДТП.

Автомобиль получил повреждения.

Полиция проводит проверку.