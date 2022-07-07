В Путятинском районе мужчина устроил ДТП и скрылся
Жители села Поляки вызвали экстренные службы на место. К приезду мужчина скрылся с места ДТП.
В Путятинском районе мужчина врезался в дерево и скрылся с места ДТП. Об этом пишет ИД «
ДТП произошло вечером 6 июля на 91-м километре дороги «Ряжск-Касимов» в селе Поляки.
По предварительной информации, водитель Hyundai Porter ехал со стороны Касимова в сторону Ряжска. Мужчина не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
Жители села Поляки вызвали экстренные службы на место. К приезду мужчина скрылся с места ДТП.
Автомобиль получил повреждения.
Полиция проводит проверку.