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В Подмосковье за убийство девушки в розыск объявили 42-летнего блогера
В убийстве подозревают 42-летнего блогера Славу Малмыгина.

В подмосковной Балашихе в розыск объявили 42-летнего блогера, подозреваемого в убийстве девушки. Об этом пишет «Провинция.ру».

Убийца не менее 15 раз ударил девушку ножом и бросил умирать в ванной. Погибшую нашли родители, обеспокоенные, что дочь не выходит на связь трое суток.

Камеры наблюдения зафиксировали, как в подъезд с ней заходил мужчина. В убийстве подозревают 42-летнего блогера Славу Малмыгина (Полякова), снимавшего ролики вместе со Стасом Барецким.

Мужчина жил с девушкой и угрожал ей убийством, но потом заявил, что это был пранк. Девушка пыталась закончить отношения с блогером, но он выложил в сеть ее интимные фото, позже пара помирилась.

Родители были против избранника дочери. В ответ на претензии девушка просто заблокировала номер матери, сообщил Telegram-канал SHOT.

Мать пришла проверить дочь через три дня и нашла ее тело.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».