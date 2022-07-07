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В Новомичуринске опрокинулся грузовик «Сканиа»
Водитель получил травмы.

В среду, 6 июля, в Новомичуринске опрокинулся грузовой автомобиль Scania. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 6 июля примерно в 18:30 у дома № 1 по улице Промышленной. 53-летний житель Скопина на грузовике с с полуприцепом на повороте не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Машину занесло, она опрокинулась.

Водитель получил травмы. Пострадавшему оказали медпомощь. Проводится проверка. Обстоятельства уточняются