В Новомичуринске опрокинулся грузовик «Сканиа»

Водитель получил травмы.

В среду, 6 июля, в Новомичуринске опрокинулся грузовой автомобиль Scania. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 6 июля примерно в 18:30 у дома № 1 по улице Промышленной. 53-летний житель Скопина на грузовике с с полуприцепом на повороте не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Машину занесло, она опрокинулась.

Водитель получил травмы. Пострадавшему оказали медпомощь. Проводится проверка. Обстоятельства уточняются