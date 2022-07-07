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В Москве улицы оказались под водой после ливня
Pа час выпало более трети месячной нормы осадков.

В Москве улицы оказались под водой после ливня. Об этом передает РИА Новости.

Отмечается, что за час выпало более трети месячной нормы осадков. На некоторых улицах гроза повалила деревья, а на входе в станции метро — воды по колено. Об этом сообщил Telegram-канал Daily Storm.

Из-за урагана остановилось движение на Замоскворецкой линии метро до станции «Орехово» из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка. Обратно поезда едут с увеличенным интервалом. Об этом пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».