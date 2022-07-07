В Чувашии мать убила трехлетнюю дочь, чтобы отомстить мужу

Она задушила ее подушкой.

В Чувашии мать убила трехлетнюю дочь, чтобы отомстить мужу. Об этом в среду, 6 июля, сообщил портал readovka.67.

Трагедия случилась в октябре 2021 года в Чебоксарском районе. Между супругами был затяжной конфликт. Женщина выгнала мужа из дома и отказывалась пускать обратно. В какой-то момент она схватила подушку и начала душить ей свою трехлетнюю дочь. После этого пыталась сама покончить жизнь самоубийством, но ее спас ворвавшийся в квартиру муж.

В отношении женщины завели уголовное дело. Ей назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.