В Архангельской области осудят рязанца, повесившего собаку

38-летнего мужчину обвиняют по статье о жестоком обращении с животным

В Архангельской области осудят рязанца, который повесил собаку на дереве в парке Северодвинска. Об этом сообщил 29.ru .

Отмечается, что 38-летнего мужчину обвиняют по статье о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.

Расследование закончили, уголовное дело с обвинительным постановлением направили в прокуратуру.

Собаку нашли в заводском парке 28 мая местные жители. Рязанца задержали в начале июня.

Отмечается, что он приехал для работы на одном из градообразующих предприятий. Он остановился жить у своего приятеля, который был хозяином собаки.

В полиции рассказали, что животное испортило вещи гостя, из-за поведения собаки между мужчинами несколько месяцев возникали конфликты.

28 мая после очередной ссоры и пьяный рязанец вывел животное в парк и повесил на дереве на поводке.