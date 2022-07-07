В Архангельской области осудят рязанца, повесившего собаку

В Архангельской области осудят рязанца, который повесил собаку на дереве в парке Северодвинска. Об этом сообщил
Отмечается, что 38-летнего мужчину обвиняют по статье о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.
Расследование закончили, уголовное дело с обвинительным постановлением направили в прокуратуру.
Собаку нашли в заводском парке 28 мая местные жители. Рязанца задержали в начале июня.
Отмечается, что он приехал для работы на одном из градообразующих предприятий. Он остановился жить у своего приятеля, который был хозяином собаки.
В полиции рассказали, что животное испортило вещи гостя, из-за поведения собаки между мужчинами несколько месяцев возникали конфликты.
28 мая после очередной ссоры и пьяный рязанец вывел животное в парк и повесил на дереве на поводке.