Убивший в Костроме пятилетнюю девочку педофил назвал свой приговор слишком жестоким

Он заявил, что суд обязан учесть его раскаяние и извинения родственникам погибшей девочки.

Костромской педофил, который со своим другом изнасиловал и убил пятилетнюю девочку, назвал свой приговор слишком жестоким. Его слова в четверг, 7 июля, привел «Рен ТВ».

Мужчина попросил, чтобы его приговор пересмотрели. По его мнению, суд был обязан учесть его раскаяние и извинения родственникам погибшей девочки. Также он заявил, что его здоровье «оставляет желать лучше», а потому пожизненный срок — слишком суровая мера наказания.

Напомним, 4 января в Костроме двое мужчин похитили пятилетнюю девочку. Они принесли ее в общежитии, изнасиловали и убили. Им назначили наказание в виде пожизненного заключения.