На весенней сессии депутаты приняли законопроекты ЕР по защите от санкций

Как отметил руководитель фракции партии Владимир Васильев на брифинге по итогам весенней сессии, всего было внесено 588 законопроектов, из которых были приняты 292. Из них 49% подготовила «Единая Россия», а в 44% — депутаты партии принимали непосредственное участие.

Социально значимые инициативы фракции партии в условиях СВО и противостояния санкциям Запада принимались практически единогласно. По сообщению сайта «Единой России», почти половина принятых Госдумой в весеннюю сессию законов были подготовлены партией.

Как отметил руководитель фракции партии Владимир Васильев на брифинге по итогам весенней сессии, всего было внесено 588 законопроектов, из которых были приняты 292. Из них 49% подготовила «Единая Россия», а в 44% — депутаты партии принимали непосредственное участие.

«Приняли меры, чтобы улучшить условия в целом, для многодетных семей, бизнеса. 19 регионам досрочно погашены кредиты, что позволило им поддержать экономику. Было принято решение об ускорении расчетов по госконтрактам в строительстве — их общая сумма более двух триллионов рублей. Это огромный потенциал, который касается выполнения народной программы, где предусмотрено строительство объектов здравоохранения, образования, детских учреждений», — отметил он.

Так, «Единая Россия» вместе с правительством обеспечила защиту граждан, выполнение социальных обязательств и поддержку экономики, подготовив и оперативно приняв пакет антисанкционных законов. Среди них: мораторий на проверки бизнеса, поддержка лизинга, снижение требований к офсетным контрактам, упрощение антимонопольных мер и многое другое.

По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, общий объем перераспределенных средств составил три триллиона рублей, из которых 164 млрд рублей — на строительство и ремонт автодорог, 73 млрд рублей — на компенсацию увеличения цен на стройматериалы на стройках в регионах.

Ключевым вектором работы «Единой России» стала поддержка семей с детьми . В весеннюю сессию разработали инициативы, которые легли в основу народной программы партии и работы комиссии «Единой России» по защите семьи и рабочей группы по демографии. Например, появилась новая ежемесячная выплата семьям с детьми от восьми до 17 лет. Еще одна — дети от пяти до семи лет могут бесплатно ездить на электричках. Помимо этого, при поддержке «Единой России», в регионах открываются многофункциональные семейные центры, которые оказывают помощь в режиме одного окна. Скоро примут законопроект о совместной госпитализации родителей с детьми, которые имеют ограничения к самообслуживанию.

Также партия и ее фракция в Госдуме работала над реализацией народной программы в части законодательного обеспечения сферы образования . В том числе, на контроле находится программа капремонта школ, на которую по инициативе «Единой России» в бюджете заложено 67 млрд рублей.

Активно развивается законодательство в сфере здравоохранения : приняли закон, расширяющий возможности для заготовки плазмы крови при производстве лекарственных препаратов, в процессе — закон, предоставляющий родителям право на бесплатное пребывание в стационарах с детьми-инвалидами, если они не могут самостоятельно за собой ухаживать.

«В осеннюю сессию партия продолжит работу по декриминализации и дебюрократизации медицины. Необходимо отойти от понятия „медицинская услуга“ и перейти к понятию „медицинская помощь“, ввести понятия „крайняя необходимость“, „обоснованный риск“, чтобы защитить врачей. При этом изменения не должны привести к потере качества медпомощи», — подчеркнул глава думского комитета по здравоохранению Дмитрий Хубезов.

Отдельное направление — законотворческая деятельность, направленная на повышение эффективности российской армии. По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, в России приняли закон, защищающий боевые выплаты от списаний, разработал проект, позволяющий военнослужащим продолжать службу на специальных должностях, если они получили ранения, и обеспечивать жильем матерей с детьми, рожденными после смерти военных. Кроме того, внесли поправку, увеличивающую пособие по уходу за ребенком матерям, проходящим службу.

Также ведется активная работа по налаживанию мирной жизни на Донбассе.

Что касается Рязанской области, в весеннюю сессию в регионе также был принят ряд важных законов. Это бесплатное предоставление систем мониторинга крови детям с сахарным диабетом первого типа, проект, который позволит достроить проблемные объекты и привлечет инвесторов.

Как отметил председатель Рязанской облдумы, первый замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин, помимо этого в регионе утвердили условия и порядок предоставления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет.

«На сегодняшний момент ее получателями стали более 15 тысяч семей, — добавил Фомин. — Кроме этого, были приняты законы о поддержке малого и среднего бизнеса, медработников, продлен срок предоставления регионального маткапитала, утвержден новый порядок расчета субвенций на обеспечение детей-сирот жильем, расширили список получателей налоговых льгот».