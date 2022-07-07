Рязанские депутаты обсудили методы уничтожения пней на улицах города

Они нашли два решения проблемы.

Рязанские депутаты обсудили методы уничтожения пней на улицах города. Ситуацию в четверг, 7 июля, обсудили на комитете по градостроительству и землепользованию.

Начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак рассказал, что в Рязани около двух тысяч пней. По его словам есть два решения проблемы — заключить контракт с подрядной организацией или убрать пни силами дирекции благоустройства города. В первом случае за работу и высадку зеленых насаждений уйдет десять млн рублей. Во втором — при покупке двух выкорчевывающих пни машин (5 млн), зарплаты сотрудникам и высадку зеленых насаждений уйдет восемь млн рублей.

Юрий Фурфурак отметил, что существует химический способ уничтожения пней — высверлить в них отверстия и заполнить специальной жидкостью. Но при этом варианте на ликвидацию уйдет приблизительно год и затем для высадки зеленых насаждений потребуется новая почва без химических веществ.

«Но такие методы применяются при незначительном количестве пней. На территории города этот способ лучше не использовать», — добавил Фурфурак.

Он рассказал и о рисках, связанных с новым оборудованием по выкорчевыванию пней.

«Есть большой риск повредить коммуникации. То, что указано в плане — не всегда совпадает с реальностью. Например, при демонтаже бордюрного камня экскаватор может выдернуть вместе с ним провода второй линии, хотя они должны быть расположены на 40 см под землей», — подчеркнул он.

В конце комитета Татьяна Панфилова заявила, что техника по выкорчевыванию пней все же нужна городу."Это наше хозяйство, мы должны его развивать. Нужно приобрести хотя бы одну машину, чтобы бороться с пнями для начала на центральных улицах. Нужно предложить это мэрии, обсудить где и когда будем закладывать деньги", — заключила глава Рязани.