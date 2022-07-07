Рязанец ищет свидетелей ДТП напротив «Старого города»

Авария случилась накануне в среду, 6 июля, на перекрестке улиц Кудрявцева и Горького.

Рязанец ищет свидетелей ДТП напротив «Старого города». Пост об этом в четверг, 7 июля, опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Авария случилась в среду, 6 июля, примерно в 17.50 на перекрестке улиц Горького и Кудрявцева.

«Виновница ДТП на белом Toyota rav4 скрылась с места», — говорится в подписи к публикации.

Он попросил рязанцев, которые стали свидетелями аварии и запомнили госномера виновницы ДТП, предоставить ему информацию.