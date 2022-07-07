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Путин поддержал идею приравнять бойцов ДНР и ЛНР к российским военным
Соответствующую инициативу озвучил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

В России предложили приравнять бойцов ДНР и ЛНР к российским военным. Соответствующую инициативу озвучил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передали РИА Новости.

Эту инициативу поддержал и президент Владимир Путин. Глава государства добавил, что на практике это уже реализуется.

«Если есть еще какие-то вещи, которые недоработаны, нужно посмотреть и обязательно сделать. То же касается наших пограничников, Федеральная служба безопасности вышла с таким предложением, я с этим согласен», — сказал он.