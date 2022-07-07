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Офтальмологическую продукцию Рязанского приборного завода представили на Дальневосточном саммите
В рамках саммита офтальмологи Дальнего Востока и Сибири ознакомились с офтальмологическими приборами торговой марки diathera. Это модели тонометров внутриглазного давления ТГДц-01, ТГДц-03 и магнитотерапевтический офтальмологический аппарат АМТО-01.

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ») принял участие в I Дальневосточном офтальмологическом саммите во Владивостоке.

В рамках саммита офтальмологи Дальнего Востока и Сибири ознакомились с офтальмологическими приборами торговой марки diathera. Это модели тонометров внутриглазного давления ТГДц-01, ТГДц-03 и магнитотерапевтический офтальмологический аппарат АМТО-01.

Тонометры ТГДц-01 и ТГДц-03 помогают выявить на ранней стадии глаукому — опасное заболевание, приводящее к необратимой слепоте, путем измерения внутриглазного давления (ВГД) через верхнее веко, без контакта с роговицей, не прибегая анестезии. Процедура безболезненна, а время скрининга занимает несколько секунд. Приборы могут применяться при проведении диспансерных осмотров в медицинских учреждениях, в сложных клинических случаях при отсутствии возможности использования контактной тонометрии, а также для проведения суточного мониторинга ВГД у больных глаукомой.

Магнитотерапевтический офтальмологический аппарат АМТО-01 применяется для лечения и профилактики различных глазных заболеваний, в том числе близорукости и дальнозоркости, астенопии, воспалительных заболеваний, травматических повреждений глаз. Прибор востребован в лечебных учреждениях, санаториях и профилакториях, госпиталях и реабилитационных центрах.

Специалисты предприятия рассказали врачам о преимуществах и особенностях бесконтактной тонометрии, провели мастер-классы по обучению методике измерения внутриглазного давления, ответили на вопросы, связанные с практическим применением приборов, провели предметные переговоры.

Дальневосточный саммит — это уникальное мероприятие, объединенное с пленумом общества офтальмологов России. Новые практические разработки и научные открытия в области современной офтальмологии позволят повысить качество оказания офтальмологической помощи населению, проживающему в отдаленных регионах России.

Среди почетных гостей мероприятия — председатель Общества офтальмологов России, д.м.н., проф., член-корр. РАН Малюгин; д.м.н., профессор, президент российского глаукомного общества, академик РАЕН Егоров; зам. генерального директора «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова (Москва), д.м.н., профессор Ходжаев и другие.

Количество участников превысило 800 человек: офтальмохирурги и врачи смежных специальностей, в основном, из Сибири и Дальнего Востока.