Конфликт между Захаровым и Сидоровым рассмотрели в закрытом режиме

На комитете присутствовал только Александр Сидоров.

В четверг, 7 июля, на заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике рассмотрели поведение депутатов Александра Сидорова и Алексея Захарова после их конфликта.Обсуждение прошло в закрытом режиме. На комитете присутствовал только Александр Сидоров. Корреспондент РЗН. инфо связался с Алексеем Захаровым. Депутат пояснил, что находится в отпуске. Он пояснил, что решение касательно конфликта вынесут позже на заседании гордумы. Напомним, депутат рязанской гордумы Александр Сидоров пригрозил коллеге Алексею Захарову «засунуть микрофон в одно место». Захаров намерен обратиться в полицию. Сидоров от комментария отказался. На произошедшее также отреагировала Ксения Собчак.