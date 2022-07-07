«Коммерсантъ»: «Рязцветмет» находится на грани остановки из-за проблем с экспортом

Это происходит из-за того, что Минпромторг перестал выдавать лицензии на вывоз металла, который нужен для оборонной промышленности.

«Рязцветмет» находится на грани остановки из-за проблем с экспортом. Об этом в четверг, 7 июля, сообщил «Коммерсантъ».

Это происходит из-за того, что Минпромторг перестал выдавать лицензии на вывоз металла, который нужен для оборонной промышленности. Из-за этого предприятие не может отгружать продукцию за границу.

Помимо рязанского завода, трудности с экспортом также возникли у «Экорусметалл», «Агроприбор» и УГМК.

На рязанском заводе «Рязцветмет» неоднократно происходит приостановка производства. В апреле на бывшем заводе «Рязцветмет», расположенном на Куйбышевском шоссе в Рязани, между представителями частных охранных предприятий произошел конфликт с пострадавшими. Местные власти взяли ситуацию на контроль. Однако после выяснилось, что все трудовые книжки работников уничтожены.