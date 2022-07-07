Касимовца осудят за убийство сожительницы

Ему назначили десять лет лишения свободы.

В Касимовском районе вынесли приговор местному жителю 1978 года рождения, ранее неоднократно судимому. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В декабре 2021 года обвиняемый в пьяном состоянии во время ссоры, которая произошла из-за ревности, несколько раз ударил сожительницу и их общего знакомого палкой. От травм женщина скончалась на месте. Мужчина получил травмы средней тяжести.

Касимовца осудили по части 4 статьи 111 УК РФ, а также по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ.

Приговор назначил ему 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.