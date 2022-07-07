Британские СМИ сообщили, что Джонсон подает в отставку

Ранее в отставку подали новый министр образования Британии Мишель Донелан и министр Великобритании по вопросам судов Джеймс Картлидж.

Корреспондент британского телеканала ITV заявил, что Борис Джонсон подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Об этом передает РИА Новости .

Газета Evening Standard также пишет, что Джонсон согласился уйти в отставку после разговора с председателем руководящего комитета Консервативной партии Британии Грэмом Брейди.

Ранее в отставку подали новый министр образования Британии Мишель Донелан и министр Великобритании по вопросам судов Джеймс Картлидж.