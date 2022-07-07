А что в кино? «Булки», «Первая любовь» и другие новинки

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Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российская комедия «Булки» с Кристиной Асмус в главной роли рассказывает о Тане Бабаниной, которая мастерски печет булочки и мечтает открыть собственное кафе, но вместо этого неожиданно оказывается на Шри-Ланке в очень странной компании. Американская мелодрама «Первая любовь» показывает историю отношений Джима и Энн, которым предстоит сделать непростой выбор между романтическими чувствами и реальностью. Испанский фильм «Венецияфрения» режиссера Алекса де ла Иглесиаса рассказывает невероятную запутанную детективную историю, произошедшую на улицах Венеции. Нидерландская комедия «Супер майки» поведает о приключениях двух друзей — Джоррите и Басе, которые приехали из Голландии в Майами, чтобы открыть свой стриптиз-клуб.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».