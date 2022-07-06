Жители рыбновской новостройки рассказали о захламляющем квартиру соседе

Видео сняли в новом жилом комплексе на улице Крымской в доме № 17.

Жители рыбновской новостройки рассказали о захламляющем квартиру соседе. Информацию опубликовали в группе «Видео и Новости рязанской области» во вторник, 5 июля.

Видео сняли в новом жилом комплексе на улице Крымской в доме № 17. По словам местных жителей, ночью в одной из квартир затопило ванную комнату. Хозяин квартиры вызвал полицию и управляющую компанию и спустя полчаса достучался до квартиранта, проживающего этажом выше. На кадрах видно, что помещение заставлено вещами.

«Теперь мужчина понял откуда в новостройке у соседей течет со стен, а также бегают тараканы и так далее», — говорится в посте.

Позже в полиции прокомментировали информацию.