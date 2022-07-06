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Володин: США стоит помнить, что Аляска была российской
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США должны помнить, что России есть что возвращать — например, Аляску.

Володин: США стоит помнить, что Аляска была российской. Об этом пишет ТАСС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США должны помнить, что России есть что возвращать — например, Аляску.

«Порядочность — не слабость, нам есть чем ответить», — подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что когда другие страны начинают распоряжаться российскими ресурсами, они должны помнить, что России есть, что возвращать.

Володин также обратился к депутату Николаю Харитонову с просьбой «приглядывать за Аляской» во время поездок в свой избирательный округ на Дальний Восток.