В Туме в затопленном карьере утонула 15-летняя девочка

Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

В Туме в затопленном карьере утонула 15-летняя девочка. Об этом в среду, 6 июля, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась накануне во вторник, 5 июля. Школьница отдыхала у затопленного карьера в Туме Клепиковского района. Во время купания она оступилась и ушла под воду. Ее достали очевидцы, но спасти девушку не удалось.

В настоящее время следователи назначили экспертизы и устанавливают обстоятельства произошедшего.