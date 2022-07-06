В Спасском районе у молодой семьи сгорел дом

Вначале на участке загорелся сарай. Из-за жары пламя быстро перекинулось на жилой дом. К моменту приезда пожарных дом полностью сгорел.

В Спасском районе у молодой семьи сгорел дом. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Пожар произошел вечером во вторник, 5 июля, в селе Кидусово. Уточняется, что хозяин дома был на работе, его жена со старшим ребенком — в огороде, а младший ребенок спал в доме.

Вначале на участке загорелся сарай. Это заметил проезжавший мимо водитель и позвал на помощь. Из-за жары пламя быстро перекинулось на жилой дом.

Женщина успела вывести младшего ребенка и забрать документы.

К моменту приезда пожарных дом полностью сгорел. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.