В Соколовке двое рязанцев украли прокатный электросамокат

Их удалось найти с помощью противоугонного устройства.

Рязанские полицейские раскрыли кражу электросамоката. Подробности в среду, 6 июля, привела пресс-служба регионального УМВД.

В полицию с заявлением о пропаже электросамоката обратился представитель фирмы, которая организует прокат оборудования. Мужчина сообщил, что с улицы в Соколовке украли самокат. Примерное местонахождение показало, что устройство находится в одном из домов в Соколовке — противоугонная система работала, даже если электросамокат полностью разряжен.

Полицейские опросили жильцов и выяснили, что недавно двое мужчин заносили в подъезд электросамокат. Ими оказались 33 и 39-летние рязанцы. Ранее старший из них уже был судим за кражу, грабеж и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Злоумышленников задержали, самокат изъяли.

В отношении них возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание до пяти лет лишения свободы.