В Скопине легковушка сбила мопедиста

В результате происшествия водитель мопеда получил травмы.

В Скопине легковушка сбила мопедиста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 5 июля, в 17:10 около дома № 13-а на улице Ленина. 33-летний житель села Вердеево за рулем «ВАЗ-2105» поворачивал налево, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мопедом Suzuki Bara, которым управлял 46-летний местный житель.

Водитель мопеда получил травмы, ему оказали медпомощь.

Проводится проверка.