В Скопине легковушка сбила мопедиста
В результате происшествия водитель мопеда получил травмы.
В Скопине легковушка сбила мопедиста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла во вторник, 5 июля, в 17:10 около дома № 13-а на улице Ленина. 33-летний житель села Вердеево за рулем «ВАЗ-2105» поворачивал налево, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мопедом Suzuki Bara, которым управлял 46-летний местный житель.
Водитель мопеда получил травмы, ему оказали медпомощь.
Проводится проверка.