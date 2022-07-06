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В Шлаковом планируют построить трехэтажную поликлинику
Проект строительства обсудили в рязанской гордуме.

В Шлаковом планируют построить трехэтажную поликлинику. Проект строительства обсудили в рязанской гордуме, сообщила председатель рязгордумы Татьяна Панфилова на своей странице «Вконтакте».

Поликлинику планируют построить в районе дома № 9 по Куйбышевскому шоссе на участке в 26 соток. По словам Панфиловой, здание планируют сделать двух или трехэтажным, на 250 посещений в смену.

В случае, если проект утвердят, город передаст земельный участок в региональную собственность.

«Также необходимо в рабочем порядке внести изменения в проект планировки территории. Далее нужно подготовить проектную документацию и направить заявку для включения в федеральный проект „Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации“ нацпроекта „Здравоохранение“. Конечно, это процесс небыстрый, но шаг в нужном направлении уже сделан, земельный участок пригоден и зарезервирован для строительства поликлиники», —рассказала Панфилова.

Также она рассказала, что в Шлаковом планируют построить новый детский сад на 120 мест, а также сквер и решается вопрос о восстановлении слоника — символа поселка.