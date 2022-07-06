В Сараевском районе остановили пьяную женщину на «девятке»

Также выяснилось, что у нее нет водительского удостоверения.

В Сараевском районе остановили пьяную женщину на «девятке». Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В среду, 6 июля, в Сараях на улице Горького полицейские остановили «ВАЗ 2109». За рулем была 25-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что у нее нет водительского удостоверения.

Медосвидетельствование показало у водителя 0,432 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Ее отстранили от управления машиной и составили административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП («управление транспортным средством водителем, находящемся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим права управления»).

Женщине грозит арест до 15 суток или штраф в 30 тысяч рублей.