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В Сараевском районе остановили пьяную женщину на «девятке»
Также выяснилось, что у нее нет водительского удостоверения.

В Сараевском районе остановили пьяную женщину на «девятке». Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В среду, 6 июля, в Сараях на улице Горького полицейские остановили «ВАЗ 2109». За рулем была 25-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что у нее нет водительского удостоверения.

Медосвидетельствование показало у водителя 0,432 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Ее отстранили от управления машиной и составили административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП («управление транспортным средством водителем, находящемся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим права управления»).

Женщине грозит арест до 15 суток или штраф в 30 тысяч рублей.