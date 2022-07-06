В Санкт-Петербурге женщина родила на берегу реки ребенка и выбросила его в реку

Женщина пришла на берег реки Ижора и родила девочку. После чего она положила новорожденную в полиэтиленовый пакет, завязала его узлом и выбросила его в реку.

В Санкт-Петербурге осудили женщину, которая выбросила новорожденную девочку в реку. Об этом в среду, 6 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Трагедия случилась 20 сентября 2021 года. Женщина пришла на берег реки Ижора и родила девочку. После чего она положила новорожденную в полиэтиленовый пакет, завязала его узлом и выбросила его в реку.

«Увидев, что пакет упал на отмель реки Ижора и виден с берега, подсудимая спустилась к реке и повторно выбросила пакет с ребенком в реку, после чего покинула место преступления», — рассказали в прокуратуре.

В отношении женщины завели уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». В Колпинском районном суде ей назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Фото пресс-службы прокуратуры Санкт-Петербурга