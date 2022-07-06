В Рыбновском районе иностранца осудили за попытку украсть овец с фермы

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту в части 3 статьи 158 УК РФ («Покушение на кражу»).

В Рыбновском районе иностранца осудили за попытку украсть овец с фермы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

21-летний гражданин страны ближнего зарубежья, работая на ферме, попытался украсть 32 овцы, чтобы в дальнейшем их продать. Экспертиза оценила стоимость животных в 370 тысяч рублей.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту в части 3 статьи 158 УК РФ («Покушение на кражу»).

На суде он полностью признал вину. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима.