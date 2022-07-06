В Рязанской области шестеро мужчин украли сельхозоборудование на десять миллионов рублей

Преступники воровали навигационное оборудование и электронные системы управления с сельхозтехники.

В Рязанской области задержали шестерых мужчин, воровавших сельхозоборудование. Подробности в среду, 6 июля, привела пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники установили, что 35-летний ранее судимый житель Спасского района решил похищать навигационного оборудование и электронные системы управления с сельхозтехники. В этом ему помогали его знакомые — 52-летний и 44-летние мужчины из Пронского и Спасского районов, а также 31-летний житель Рязанской района, 25-летний житель Пронска и 33-летний рязанец. За период с 2021 по 2022 годы они совершили восемь краж.

Заявления о пропажах от пострадавших начали поступать с апреля 2022 года. Общая сумма ущерба составила более десяти миллионов рублей.

Злоумышленников задержали. Часть похищенного изъяли.

В отношении них завели уголовные дела. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.