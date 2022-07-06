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В рязанской БСМП спасли 71-летнего пациента со злокачественной опухолью
Подробности операции рассказали в областном минздраве.

В рязанской БСМП спасли 71-летнего пациента со злокачественной опухолью. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в областном минздраве.

Пациент поступил в отделение острых хирургических заболеваний печени и поджелудочной железы БСМП. У него диагностировали опухоль головки поджелудочной железы.

Рязанские хирурги решили впервые провести панкреатодуоденальную резецкию — сложный этап лечения онкологии поджелудочной железы. Для этого врачи удалили часть желудка и поджелудочной железы, двенадцатиперстную кишку. При этом необходимо было не задеть жизненно-важные сосуды. Для восстановления целостности между организмами наложили анастомозы.

«Мы долго готовились к такой операции. По сути, она является кульминацией большого пути, состоящего из многочисленных методов обследования и подготовки пациента. Сама операция длилась четыре с половиной часа, что обусловлено сложностью анатомии данной области организма и необходимостью полностью удалить все пораженные ткани», — рассказал заведующий отделением острых хирургических заболеваний печени и поджелудочной железы Сергей Леонченко.

После операции пациент питался через зонд, за его состоянием следили врачи. Как только ему стало лучше и анастомозы прижились — его выписали.

«Большое спасибо руководству больницы за то, что мы можем осуществлять высокотехнологичные операции и помогать пациентам даже с такими сложными заболеваниями. Искренняя благодарность — моим коллегам, которые всесторонне помогали нам в ведении этого пациента», — добавил Сергей Леонченко.