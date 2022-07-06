В Рязани снова вскрыли здание бывшего управления образования
Здание относится к памятникам архитектуры, но несмотря на это его никто не охраняет. После выезда управления в помещении оставили мебель, дорогую аппаратуру и документы.
В Рязани снова вскрыли здание бывшего управления образования. Об этом рассказали в группе «
Сообщается, что над входом в здание вандалы оторвали камеру, хотя она не работает. Дверь вскрыли аккуратно и придавили кирпичом для маскировки.
Здание относится к памятникам архитектуры, но несмотря на это его никто не охраняет. После выезда управления в помещении оставили мебель, дорогую аппаратуру и документы.
В посте отмечается, что чиновники обещали закрыть вход в здание, но это ненадолго остановило вандалов.
Напомним, в апреле этого года в здании срезали радиаторы, сняли часть потолочной плитки, напольное покрытие и кондиционеры.