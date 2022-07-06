В Рязани снова вскрыли здание бывшего управления образования

Здание относится к памятникам архитектуры, но несмотря на это его никто не охраняет. После выезда управления в помещении оставили мебель, дорогую аппаратуру и документы.

В Рязани снова вскрыли здание бывшего управления образования. Об этом рассказали в группе « Рязанский формат ».

Сообщается, что над входом в здание вандалы оторвали камеру, хотя она не работает. Дверь вскрыли аккуратно и придавили кирпичом для маскировки.

Здание относится к памятникам архитектуры, но несмотря на это его никто не охраняет. После выезда управления в помещении оставили мебель, дорогую аппаратуру и документы.

В посте отмечается, что чиновники обещали закрыть вход в здание, но это ненадолго остановило вандалов.

Напомним, в апреле этого года в здании срезали радиаторы, сняли часть потолочной плитки, напольное покрытие и кондиционеры.