Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 06
28°
Чтв, 07
29°
Птн, 08
28°
ЦБ USD 62.91 4.4 07/07
ЦБ EUR 64.33 4.17 07/07
Нал. USD 69.1 / 73 06/07 16:21
Нал. EUR 72.3 / 74.3 06/07 16:15
Новости
Публикации
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
3 часа назад
437
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани пять официальных пляжей, на которых разрешено...
30 июня 13:54
7 194
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
15 331
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
7 423
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязани отремонтируют поликлинику № 11 за 24 миллиона рублей
Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

В Рязани отремонтируют поликлинику № 11 за 24 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

За 24 миллиона 360 тысяч 291 рубль подрядчику необходимо демонтировать существующие отмостки, восстановить поврежденные участки кирпичной кладки наружный стен здания. Кроме того, выполнить устройство новой конструкции отмостки и пешеходной дорожки, утеплить наружные стены с устройством вентилируемого фасада с облицовкой панелями, а также установить систему охранного телевидения.

Во время работ поликлиника будет работать — это оговорено в документации.

Выполнить работы необходимо за 80 дней с момента заключения контракта.