В Рязани отремонтируют поликлинику № 11 за 24 миллиона рублей

Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

В Рязани отремонтируют поликлинику № 11 за 24 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

За 24 миллиона 360 тысяч 291 рубль подрядчику необходимо демонтировать существующие отмостки, восстановить поврежденные участки кирпичной кладки наружный стен здания. Кроме того, выполнить устройство новой конструкции отмостки и пешеходной дорожки, утеплить наружные стены с устройством вентилируемого фасада с облицовкой панелями, а также установить систему охранного телевидения.

Во время работ поликлиника будет работать — это оговорено в документации.

Выполнить работы необходимо за 80 дней с момента заключения контракта.