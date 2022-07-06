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В Рязани на улице Есенина внедорожник устроил массовое ДТП
По словам очевидцев, Toyota Land Cruiser «летел» по направлению в центр города и задел две машины, припаркованные вдоль дороги.

В Рязани на улице Есенина внедорожник устроил массовое ДТП. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Авария произошла вечером во вторник, 5 июля, на пересечении улиц Есенина и Грибоедова.

По словам очевидцев, Toyota Land Cruiser «летел» по направлению в центр города и задел две машины, припаркованные вдоль дороги.

Также очевидцы сообщили, что внедорожник три раза перевернулся. У него сработали подушки безопасности, пострадала пассажирка, ей оказывали помощь медики.

На месте работали сотрудники спецслужб.

Подробности уточняются.

Видео Леры Кравченко